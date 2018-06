Gangelt/Selfkant.

Das Dekanatsschützenfest in Schierwaldenrath am 7. und 8. Juli wirft seine Schatten voraus. In der Westzipfelhalle Tüddern wurden jetzt die Wettbewerbe um die Jugendstandarte ausgeschossen. Für die Bruderschaften ist es traditionell eine Auszeichnung, diese Dekanats-Jugendstandarte auf den Dekanatsschützenfesten präsentieren zu dürfen.