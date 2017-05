Schützenfest mit vielen Höhepunkten: Gerderhahn feiert vom 10. bis 12. Juni

Erkelenz-Gerderhahn. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Gerderhahn feiert vom 10. bis zum 12. Juni ihr Schützenfest. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht das Königspaar Frank und Heidi Glahn. Begleitet werden die Majestäten von den Ministerpaaren Thomas und Brigitte van der Beek sowie Stefan und Diana Salewski.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 10. Juni, um 18 Uhr mit dem Errichten des Ehrenmaies beim Königspaar. Der Schützenball mit der Band „Harmonies“ schließt sich an. Am Sonntagmorgen ist bereits um 9.15 Uhr Antreten. Nach dem Abholen der Majestäten und der feierlichen Krönungsmesse folgen die Gefallenenehrung, die Parade für die Geistlichkeit sowie der traditionelle Frühschoppen.

Das Highlight des Schützenfestes ist der große Festzug am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr. Angeführt vom Tambourcorps Gerderath sowie dem Musikverein Orsbeck, setzt sich der Festzug ab der Mehrzweckhalle in Bewegung. Musikalisch unterstützt wird der Zug wie schon in den vergangenen Jahren vom Reitercorps Gerichhausen. Die Gastbruderschaften St. Lambertus Tüschenbroich sowie St. Christophorus Gerderath und die eigene Bruderschaft komplettieren den Zug.

Die große Festparade findet vor der Königsresidenz statt. Mit dem Königsball enden dann die Feierlichkeiten am Sonntag. Der Montag startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 18 Uhr startet dann wieder der Festzug durch Gerderhahn mit der Parade vor der Mehrzweckhalle. Nach dem Festzug folgt der traditionelle Klompenball mit Prämierung der schönsten Klompen. Am Sonntag- und Montagabend spielt die Tanz- und Unterhaltungsband Flamingoboys.