Waldfeucht-Braunsrath.

Vor der Generalversammlung der Vereinigten Schützenbruderschaften Braunsrath traf sich die Bruderschaft zur heiligen Messe. Dabei wurden das Königssilber an Schützenkönig Matthias und die Prinzenketten an Schützenprinz Dominik Coenen und Schülerprinz Gino Tellers überreicht. Die Bruderschaft hält an diesem Brauchtum gerne fest und sorgt für überaus feierliche Momente.