Tote Frau an der Jülicher Straße: Lebensgefährte unter Verdacht In Aachen ist am Sonntag eine 34 Jahre alte Frau Opfer einer Gewalttat geworden. Die Aachener Staatsanwaltschaft verdächtigt ihren Lebensgefährten, die Frau in der gemeinsamen Wohnung an der Jülicher Straße getötet zu haben, wie Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Montagmittag auf Anfrage unserer Zeitung erklärte.