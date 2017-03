Schützen bereiten Fest vor: Insignien für Schülerprinz Christian Schommerz

Wegberg-Rath-Anhoven. In einer Messe am Sonntag, 12. März, 9.30 Uhr, werden die Insignien an den Schülerprinzen Christian Schommertz überreicht. Im Anschluss an die Messe findet die Generalversammlung der Schützen im St.-Rochus-Haus statt.

Auf der Tagesordnung stehen die Neuwahlen des Vorstands sowie eine Satzungsänderung. Ebenfalls ist das diesjährige Schützenfest, das vom 27. bis 29. Mai stattfinden wird, eines der Hauptthemen. Die Vorbereitungen dafür laufen schon auf Hochtouren. Im Mittelpunkt wird der Schülerprinz Christian Schommertz mit seinen Ministern Lucas Schommertz und Tim Lintzen stehen.

„Leider konnten keine weiteren Würdenträger für dieses Jahr ermittelt werden“, so die Bruderschaft. Dieses Jahr bietet die Bruderschaft ein vielfältiges Rahmenprogramm im Festzelt am Sportplatz in Rath-Anhoven an. So werden auf dem Eröffnungsball am Samstag die Band „San Fernando Allstars“ und auf dem Schützenball am Sonntag die „iLex Liveband“ für Stimmung sorgen. Ebenfalls treten die jungen Trompeter als Show-Act für die Gäste am Sonntag auf.