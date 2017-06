Hückelhoven.

Einen schönen Festzug gab es in Doveren zu sehen. Im Mittelpunkt des diesjährigen Schützenfestes stand Schützenkönig Dieter Platzköster, der mit seiner Gattin Edeltraud das Königssilber präsentierte. Prinzessin ist in diesem Jahr Jessica Schiffer; Schülerprinz ist – wie bereits in den vergangenen Jahren – Julian Wiktorski.