Heinsberg/Hückelhoven.

Im vergangenen Jahr hatten sich Schüler, Lehrer, Eltern und Großeltern noch in der Turnhalle des Kreisgymnasiums „geknubbelt“. In diesem Jahr präsentierte sich die Heinsberger Schule mit ihrem Frühlingskonzert erstmals in der Aula des Hückelhovener Gymnasiums, wo inzwischen auch schon mehrmals ihre Abiturfeier über die Bühne gegangen ist.