Schüler gedenken in Bergen-Belsen und Wassenberg

Wassenberg. Die Betty-Reis-Gesamtschule fühlt sich verpflichtet, spezielle Gedenkaktionen zur nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und den Geschehnissen vom 9. und 10. November 1938 zu veranstalten. In diesem Jahr sind erstmals zwei Gedenkfeiern – in Wassenberg und in Bergen-Belsen – geplant.

Am heutigen Donnerstag reisen rund 50 Schüler aus dem 8. Jahrgang zur Gedenkstätte Bergen-Belsen und nehmen dort an einem politischen Seminar teil. Am Freitagmorgen halten sie am Gedenkstein für Betty Reis um 9.30 Uhr eine Gedenkfeier ab. Zeitgleich findet am Synagogenplatz in Wassenberg die Aktion „Liebe ist stärker als Hass – gegen das Vergessen“ statt.

Gestaltet wird sie auch von Schülern aus dem 8. Jahrgang, der Schülervertretung und Vertretern aus dem Team „Schule ohne Rassismus“. Unterstützt wird die Aktion vom ehemaligen stellvertretenden Schulleiter Sepp Becker.

Die Gesamtschule trägt den Namen von Betty Reis, einem jüdischen Mädchen, das in Bergen-Belsen umgebracht wurde.