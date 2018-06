Erkelenz - Schüler engagieren sich beim Sponsorenlauf für Erkelenzer Hospiz

Erkelenz. Wer im kommenden Jahr ein Grillfest oder einen Tag am Baggersee plant und wegen des Wetters unsicher ist, der sollte bei der Europaschule anrufen und nach dem Termin des nächsten Sponsorenlaufs fragen. Dort hat man ein Händchen für das richtige Wetter. Denn auch der zwölfte Lauf der Schüler für das Erkelenzer Hospiz fand bei hochsommerlichen Temperaturen statt.

Die Schüler konnten ihre Runden im Willy-Stein-Stadion drehen und sich von Sponsoren, die sie sich vorher gesucht hatten, jede einzelne mit einem Obolus bezahlen lassen. Bisher sind so rund 125.000 Euro für das Hospiz zusammengekommen, wie Sportlehrer Hans-Jürgen Peisen betonte. Dazu kommen noch rund 3500 Euro, die an die Kinderkrebsstation im Aachener Klinikum gespendet werden konnten. Es lohnt sich also, für den guten Zweck zu schwitzen und bei bestem Wetter nicht die Schulbank zu drücken.

In zwei Etappen waren die Jahrgangsstufen fünf bis sieben und zehn an der Reihe, zudem die achten und neunten Klassen. Die Teilnahme sei ab der siebten Klasse freiwillig, betonte Peisen. „Die Schüler haben schon in den Jahren zuvor zweimal an den Sponsorenläufen teilgenommen“, erklärte er. „Wir wollen ihre Familien ja nicht melken.“

Trotzdem meldeten sich viele Schüler freiwillig, weil es ihnen Spaß mache. Einige sponserten sich auch gegenseitig, wenn auch nur mit symbolischen Cent-Beträgen. Wie viele Runden die Schüler laufen, liegt ganz an ihnen selbst und ihrem inneren Schweinehund. Seitens der Schule ist jedoch eine Höchstgrenze von 20 Runden gesetzt.

Nicht nur den Schülern machte es Spaß, für einen guten Zweck ans Schwitzen zu kommen. Neben der Lehrerin Christina Rippers nahmen wieder einige Eltern teil, die sich die eigenen Runden sponserten. Auch vom Hospiz war ein Team gekommen, um auf der Tartanbahn die Runden zu drehen. Hospizleiterin Christina Ide war natürlich auch da, um die jungen Sportler anzufeuern. „Ich finde das Engagement der Schüler großartig“, betonte sie. Es zeige auch, dass der Hospizgedanke in der Gesellschaft angekommen sei.

Nach den absolvierten Runden gab es für die Teilnehmer erst einmal ein Eis zur Abkühlung.