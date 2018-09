Hückelhoven-Ratheim - Schreinerei in Flammen: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Hückelhoven-Ratheim.

Ein Brand in einer Schreinerei in Ratheim hielt die Feuerwehr am Montagvormittag in Trab. Gegen 10.50 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle des Kreises ein. Schon bei der Anfahrt war die Rauchentwicklung für die alarmierten Kräfte gut zu sehen. Später musst der Einsatzleiter zusätzliche Unterstützung anfordern.