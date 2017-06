Schlosskonzert mit schönsten Stücken in großartigem Ambiente

Tickets und einDankeschön

„con brio“ als Veranstalter danken den Schlossherrn, den Grafen von Dürkheim-Montmartin, dass ihr Schloss wieder für das Schlosskonzert zur Verfügung steht.

Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Karten sind in den Buchhandlungen Wild in Hückelhoven und Erkelenz und bei Schreibwaren Hansen in Hückelhoven sowie als Reservierungen unter

Telefon 02435/2840 erhältlich.