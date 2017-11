Schachfreunde: Erkelenzer glänzen mit Siegen in ihren Ligen

Erkelenz. Nach einem hohen 7:1-Auftaktsieg zu Saisonbeginn hat die 1. Mannschaft der Schachfreunde Erkelenz in der zweiten Runde ihre Spitzenposition in der Bezirksliga linker Niederrhein weiter ausgebaut.

Mit einem deutlichen Sieg mit fünfeinhalb zu zweieinhalb beim Auswärtskampf in Kranenburg behaupteten die Erkelenzer den Spitzenplatz in der Tabelle vor Rochade Krefeld.

Der niemals gefährdete Mannschaftssieg am zweiten Spieltag gelang durch Einzel-Siege von Moritz Schaum (Brett 1), André Kienitz (Brett 3), Uwe Sagenschneider (Brett 4) und Leo Vossen (Brett 7). Die wichtigen halben Punkte durch Remis steuerten Peter Leinwand (Brett 2), Detlef Schott (Brett 5) und Ulrich Nachtmann (Brett 6) bei. Lediglich Rolf Kepstein (Brett 8) musste sich seinem Gegner geschlagen geben.

In der dritten Runde am 19. November empfängt Erkelenz den SV Mönchengladbach im Spiellokal Kirchhofer, Krefelder Straße 25 in Erkelenz.

Nach dem spielfreien Los in der ersten Runde der Bezirksklasse-Süd fuhr die 2. Mannschaft in der zweiten Runde ebenso einen 5:3-Erfolg gegen die benachbarten Schachfreunde Heinsberg II ein. Ihre Partien gewannen Hanfried Pannen (Br. 2), Franz Dohmen (Br. 3), Hartmut Krüger (Br. 7) und Hans-Joachim Küpper (Br. 8), während Herward Birkholz (Br. 4) und Finn Esser (Br. 6) die Punkteteilung durch Remis mit ihren Gegnern erreichten. Danach ergibt sich für die 2. Mannschaft auch eine aussichtsreiche Position, die im nächsten Auswärtsspiel am 5. November beim Turm Rheydt I nicht leicht zu verteidigen sein wird.

Stolz auf starken Nachwuchs

Besonders stolz ist man bei den Schachfreunden Erkelenz derzeit auf die Jugendmannschaft U20, die überregional in der Verbandsliga-West aufläuft. Hier gab es zu Saisonbeginn einen Sieg mit viereinhalb zu eineinhalb gegen Moers. Es gewannen Cedrik Dohrendorf (Br. 3), Luca Dohr (Br. 4), Lukas Biebighäuser kampflos (Br. 5) und Caspar Brosch (Br.6). Nur am Spitzenbrett 1 verlor Sumit Bhattacharyya gegen den Moerser Jugendlichen Lukas Boy.

Ein schöner Erfolg auch für Jugendtrainer Detlef Schott, der seit vielen Jahren die Jugendarbeit in Erkelenz betreibt. Und dabei schafft er es auch noch sein schachliches Können in eigene Spielerfolge umzumünzen. So gewann er den traditionellen Erkelenzer Kirchhofer-Pokal im Schnellschach.