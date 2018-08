Waldfeucht-Braunsrath.

„Sorry, es wird noch bis Anfang August dauern“, steht auf dem kleinen Schild, das auf der Tür zur Wallfahrtskapelle des Klosters Maria Lind klebt. Mitte Juni war das kleine Gotteshaus in Braunsrath zwecks Renovierung geschlossen worden. Am Sonntag, 5. August, werden die Klarissen die Tür zur Kapelle erstmals wieder öffnen und laden dann in die benachbarte Klosterkirche zur heiligen Messe ein.