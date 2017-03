Rurtal-Schützen schießen schnell und genau

Hückelhoven. Die Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven absolvierten bei den Meisterschaften des BDS-Bezirks Süd auf dem Schießstand am Bergerhof in Kleingladbach die Disziplinen Fallscheibe/Büchse auf 25 Meter.

Mit dem Selbstladesportgewehr Kleinkaliber war Falk Janclas in der Schützenklasse mit 29,37 Sekunden der Schnellste. Bei den Senioren schaffte Engelbert Schmitz sogar 26,30 Sekunden.

Große Resonanz fand die Disziplin Selbstladesportgewehr Kleinkaliber und Optik. In der Jugendklasse holte Thomas Schüller (43,76 sec) Silber. In der Altersklasse setzte sich Christoph Hagedorn (22,38 sec) an die Spitze. Uwe Petermann-Janclas wurde Achter (34,04 sec). Das insgesamt beste Ergebnis gelang Thomas Röttges bei den Senioren (19,64 sec). Ralf Schlicher holte Silber (23,55 sec), Reiner Schlebusch wurde Vierter (31,77 sec).

In der Teamwertung gewann Rurtal I (Röttges, Schlebusch, Schlicher) mit 74,96 Sekunden vor Rurtal II (Hagedorn, Petermann-Janclas, Schüller) mit 100,18 Sekunden. Auch mit der Großkaliber-Variante des Selbstladesportgewehrs und Optik war Schlicher sehr schnell (27,28 Sekunden). Mit dem Unterhebelrepetierer Großkaliber setzte sich Schlicher ebenfalls an die Spitze (43,32 sec). Mit dem Unterhebelrepetierer Kleinkaliber lag Falk Janclas (44,84 sec) in der Schützenklasse ganz vorne. In der Altersklasse holte Uwe Petermann-Janclas (42,36 sec) Bronze. Michael van der Meulen (72,29 sec) holte Platz zwei bei den Senioren, Dritter wurde Josef Kohlen (73,81 sec).

Mit dem Unterhebelrepetierer Kleinkaliber und Optik siegte Falk Janclas (29,37 sec). Thomas Röttges war bei den Senioren die Nummer eins (27,61 sec). Frank-Andreas Goeres wurde Vizemeister der Altersklasse (65,03 sec) .