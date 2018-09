Hückelhoven - Rurtal-Schütze Frank Moosmeier holt vier Titel

Rurtal-Schütze Frank Moosmeier holt vier Titel Letzte Aktualisierung: 4. September 2018, 12:19 Uhr

Hückelhoven. Bei den Landesmeisterschaften im Bund Deutscher Schützen in Rüthen/Westfalen gingen neun Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven mit Langwaffen auf der 100-Meter-Distanz an den Start. Mit vier Siegen war Frank Moosmeier in der Altersklasse erfolgreichster Rurtaler, Patrick Schwehn und Heinz-Peter Thomas holten je zwei Meistertitel.