Ruricher Junggesellen feiern ihr Königspaar

Hückelhoven. Der Junggesellenverein 1826 Rurich sowie der Bürgerverein Rurich haben den vielen Besuchern und Gastvereinen ihr Königspaar 2017 präsentiert.

Florian Eisen und Julia Seidenberg wurden auch von den Gastvereinen an ihrem Königshaus abgeholt, bevor es in einem prächtigen und farbenfrohen Umzug durch den Ort ging. Zum Abschluss stand die feierliche Parade an.

Die erste Dienerstelle war mit Fabian Eisen und Christin Carduck besetzt. Dienerstelle Nummer 2 besetzten Rene Lambertz und Lena Schieren, die 3. Dienerstelle übernahmen Sebastian Backes und Anja Gottschalk. Junggesellenvater war Sebastian Syben mit Luca Paulussen. /Foto: CUH