Romantisches Konzert in Pfarrkirche St. Gangolf

Heinsberg. Die Propsteigemeinde sowie die Kulturgemeinde Heinsberg laden zu einem romantischen Konzert mit Musik für Viola und Orgel in der Pfarrkirche St. Gangolf am Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr, ein.

Die beiden Künstler Rebecca Zachner (Viola) und Hans-Josef Loevenich (Orgel) spielen Werke verschiedener Komponisten. Edward Elgars „Chanson de Nuit“ (Lied zur Nacht), das mit seiner Dur-Harmonik und himmlischen Ruhe auch zu hören sein wird, ist titelgebend für dieses Konzert.

Die Musikerin Rebekka Zachner absolvierte ein Studium in klassischer Gitarre, anschließend studierte sie das Orchesterfach Bratsche und zudem Musikpädagogik. Sie ist Mitglied in mehreren Orchestern, darunter das Aachener Kammerorchester, das Dreiländerkammerorchester und das „Concert Royal“.

Außerdem tritt sie solistisch und in diversen Kammermusikbesetzungen auf und beschäftigt sich mit historischer Aufführungspraxis. Sie unterrichtet Gitarre, Bratsche und Geige an der städtischen Musikschule Aachen und an der Pfarrsingschule Düren sowie Singklassen an der Domsingschule in Aachen und an Dürener Grundschulen.

Der Dürener Regionalkantor und Musikdirektor Hans-Josef Loevenich studierte in Köln Kirchenmusik, Musikpädagogik, Orgel und Cembalo. Er leitet mehrere Chöre und Orchester, darunter auch den Frauenchor „Annabells“, der Preisträger beim deutschen Chorwettbewerb war. Loevenich konzertiert solistisch und als Kammermusikpartner, gibt Noten heraus, komponiert Chorwerke und liturgische Lieder und veranstaltet zahlreiche Konzerte.

Der Eintritt ist frei, eine Spende zugunsten der Konzertreihe ist willkommen.