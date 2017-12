Waldfeucht - Romantische Musik und moderne Literatur beim Männergesangverein

Waldfeucht. Der Männergesangverein Cäcilia Waldfeucht lädt für Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr in den Bürgertreff Waldfeucht, Brabanter Straße 32, ein. Einlass ist ab 16 Uhr.

Für dieses Konzert ging die Einladung der Waldfeuchter Sänger an den Mannenkoor St. Caecilia Linne, der von Piet Tobben geleitet wird und an die „Montagsfrauen“, dem neuen Waldfeuchter Frauenchor, unter der Leitung von Anja Hendriks. „Natürlich werden wir in dieses Konzert den für uns typischen Stil einbringen“, sagte Hilde Ubben, auf das Programm von Waldfeucht angesprochen.

So gliedert sich das Konzert in einen klassischen Teil mit romantischer Musik und in der zweiten Konzerthälfte erleben die Zuschauer die für den Waldfeuchter Männerchor typische moderne Literatur mit Songs beispielsweise von Paul Simon oder Christopher Tin im Waldfeuchter Bürgertreff.

Die musikalische Leitung des Konzertes liegt bei Hilde Ubben. Begleitet wird der Männerchor am Klavier von Anja Hendriks. Wie bei Freunden üblich, sind alle Gäste nach dem Konzert herzlich eingeladen, den Abend gemeinsam mit den Sängern und Sängerinnen ausklingen zu lassen.

Konzertkarten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei allen Sängern und in der Fleischerei Bischofs in Waldfeucht, Brabanter Straße erhältlich. Vorbestellungen sind telefonisch unter Telefon 02455/1414, per E-Mail an mgv.waldfeucht@t-online.de oder über das Kontaktformular unserer Internetseite mgv-waldfeucht.de möglich.