Hückelhoven-Brachelen - Römischer Pater begleitet Pilger nach Kevelar

Hückelhoven-Brachelen. Die Kevelaer-Bruderschaft Brachelen-Hilfarth-Golkrath führt ihre diesjährige Fußwallfahrt von Samstag, 1. September, bis einschließlich Dienstag, 4. September, durch. Die Fußwallfahrt beginnt bereits mit der Pilgermesse am Freitag, 31. August, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Gereon in Brachelen.

Die Fußprozession wird auch in diesem Jahr wieder von Pater Dr. Thomas Klosterkamp, OMI, aus Rom begleitet. Zur Fußwallfahrt haben sich insgesamt 79 Pilgerinnen und Pilger angemeldet, aus Brachelen 51, aus Hilfarth 17 und aus Golkrath elf Pilger. Die Bruderschaft freut sich außerdem über sieben Neupilger.

Am Samstagmorgen, 1. September, treffen sich die Fußpilger um 6.30 Uhr in der Brachelener Maria-Hilf-Kapelle zum Empfang des Reisesegens, in Hilfarth und Golkrath schließen sich weitere Pilger an.

Nach der Übernachtung in Hinsbeck werden die Fußpilger am Sonntag, 2. September, gegen 12.30 Uhr in Kevelaer erwartet. Nach dem feierlichen Einzug in Kevelaer empfangen alle Pilger in der Kerzenkapelle den sakramentalen Segen. Vorher haben die Buspilger die Möglichkeit, um 11.30 Uhr den Kreuzweg im Forum Pax Christi zu beten. Der Festgottesdienst, zu dem alle Pilger herzlich eingeladen sind, beginnt um 16.30 Uhr in der Basilika. Dieser Gottesdienst wird vom Kirchenchor St. Gereon aus Brachelen gestaltet. Um 19.45 Uhr findet die Pilgerprozession im Pax-Christi-Zentrum und an der Gnadenkapelle statt.

Der dritte Pilgertag beginnt mit der heiligen Messe am Montag, 3. September, um 7 Uhr in der Basilika. Um 9 Uhr versammeln sich die Fußpilger vor dem Gnadenbild zur Ehrung der Jubilare. Anni Hensen aus Hilfarth feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges und Irmgard Küppers aus Brachelen ihr 40-jähriges Pilgerjubiläum. Nach der Jubilarehrung erfolgt der feierliche Auszug aus Kevelaer.

Nach Ankunft der Fußprozession in Hinsbeck wird in der dortigen Pfarrkirche gegen 17.45 Uhr die heilige Messe gefeiert. Nach der Übernachtung beginnt der vierte und letzte Pilgertag am Dienstag, 4. September, mit dem Auszug um 6.30 Uhr aus Hinsbeck. Die Fußpilger werden nachmittags gegen 14.50 Uhr in Golkrath, gegen 16.40 Uhr in Hilfarth und gegen 18.15 Uhr in Brachelen zurück erwartet.