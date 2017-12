Erkelenz-Matzerath.

„Wir haben die 100.000-Euro-Grenze geknackt“, freute sich Ida-Marie Moll von der Dorfgemeinschaft Matzerath und sprach von einem Riesenerfolg für so ein kleines Dorf. Dankesworte gab es von Thomas Foossen, dem Mitarbeiter des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes der Region Aachen, als er eine beachtliche Spende vom 14. Martinsmarkt, der am 5. November stattgefunden hatte, in Empfang nehmen konnte.