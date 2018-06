Erkelenz-Lövenich - Regina Schleheck liest bei „Kultur in der Bank“ in Lövenich

Erkelenz-Lövenich. Die Raiffeisenbank Erkelenz bietet in ihrer Reihe „Kultur in der Bank“ viele Veranstaltungen an. Nach den Auftritten der Musikkabarettisten Julia Hagemann und des Kabarettisten Marc Breuer wird nun der Reigen mit der mehrfach preisgekrönten Autorin Regina Schleheck fortgesetzt.

Bei ihrer Lesung mit dem Titel „Kriminell gute Urlaubsgeschichten“ stellt die Literaturpreisträgerin einige ihrer bitterbösen Geschichten vor. Musikalisch begleitet wird sie vom Pianisten und Akkordeonspieler Jörg Fuhrländer. Die Lesung findet am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr im Veranstaltungsraum der Raiffeisenbank Erkelenz in Lövenich, In Lövenich 70, statt. Eintrittskarten sind in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Erkelenz und in der Buchhandlung Viehausen erhältlich.

Regina Schleheck hat sich im Krimi und in der Phantastik einen Namen gemacht und gehört zu den Größen diese Genres in Deutschland. Die Qualität ihrer Werke zeigt sich darin, dass sie mit Literaturpreisen geradezu überhäuft wird. Mit dem Friedrich-Glauser-Preis der deutschsprachigen Krimiautoren und dem Deutschen Phantastikpreis wurden ihr die begehrtesten Auszeichnungen beider Genres zugesprochen – neben vielen anderen.

Die ersten Werke veröffentlichte die 1959 in Wuppertal geborene hauptberufliche Oberstudienrätin, fünffache Mutter sowie freiberufliche Autorin, Herausgeberin und Lektorin im Jahre 2002. Unter ihrem Namen sind Hunderte Kurzgeschichten erschienen, zudem Hörspiele, Lyrik, Theaterstücke und Drehbücher