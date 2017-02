Regierungsbezirksmeisterschaften: Mädchen turnen erfolgreich

Erkelenz. Das Cusanus-Gymnasium Erkelenz nahm mit zwei Turnmannschaften an den Regierungsbezirksmeisterschaften in Köln teil.

Beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ hatten die beiden Mädchenmannschaften der Wettkampfklasse II und der Wettkampfklasse III die Kreismeistertitel gewonnen und sich für die Meisterschaften qualifiziert.

Betreut wurden die Teams von Rudolfo Mohren und Ruth Reiners, die am Cusanus-Gymnasium unterrichten. Besonders erfreulich war die sportliche Leistung der 14- bis 17-jährigen Mädchen der Wettkampfklasse II. Der krankheitsbedingte Ausfall von Johanna Malig führte dazu, dass das Team mit nur drei Turnerinnen antrat. Dennoch konnte Katharina Grotheer mit einer herausragenden Leistung am Boden und am Balken überzeugen, wo sie die dritt- beziehungsweise zweitbeste Tagesleistung schaffte. Am Ende reichte die Leistung für den fünften Platz. Ein knapper Abstand von 0,75 Punkten trennte die Cusanerinnen vom vierten Platz, den das Albertus-Magnus-Gymnasium Köln belegte.

Auch die elf- bis 14-jährigen Mädchen der Wettkampfklasse III bewiesen ihr sportliches Talent. Unter 44 Turnerinnen aus neun Mannschaften erreichte Wiebke Müller die zweitbeste Wertung am Schwebebalken. Unter den besten am Sprung befand sich auch die zwölfjährige Cusanerin Romy Winzen. Die fünfköpfige Mannschaft belegte in der Gesamtwertung den sechsten Platz.

Am Ende zogen die beiden Mannschaften trotz kleiner Rückschläge eine positive Bilanz. Für das nächste Jahr wird die gleiche Mannschaft der Wettkampfklasse III erneut antreten. Dann auch mit Chancen auf das Treppchen.