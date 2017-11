Heinsberg-Kirchhoven.

Ganz behutsam, Schritt für Schritt baut die Rapperin Scapsis, mit bürgerlichem Namen Sofia Eleftheriadou, seit knapp einem Jahr an ihrer Karriere. Jetzt macht die in Kirchhoven lebende Künstlerin ihren ersten großen Schritt: Am Samstag, 9. Dezember, werden in der Siegerlandhalle in Siegen in unterschiedlichen Kategorien insgesamt 125 Deutsche Rock und Pop Preise vergeben.