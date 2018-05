Erkelenz-Lövenich.

Mit ihrem neuen Filialkonzept will die Raiffeisenbank auch weiterhin nahe am Kunden agieren. Denn immer mehr Kunden nutzen digitale Wege für ihre Geldgeschäfte mit der Bank und nicht den Service, der in den Filialen angeboten wird. Die Raiffeisenbank Erkelenz betrieb bisher 18 Filialen in neun Kommunen in der Region. Nun soll das Angebot auch vor Ort zunehmend in den SB-Servicebereich verlagert werden.