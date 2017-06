Radtouristik-Route führt auch zum Westzipfelpunkt Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2017, 15:47 Uhr

Erkelenz. „Mit uns fährst du in den Urwald“ – so lautet der Slogan der diesjährigen Radsportveranstaltung des Erkelenzer Radsportclubs (ERC). Zu dieser lädt der Verein traditionell wieder an Fronleichnam, 15. Juni, ein. Aufhänger des Leitspruchs ist die erstmalige Ausrichtung einer Cross-Country-Tourenfahrt, kurz CTF.