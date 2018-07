Hückelhoven - Radler starten „Tour de Rur“ im August

Hückelhoven. Die Werbegemeinschaft Hückelhoven lädt für Sonntag, 19. August, zu ihrer „Tour de Rur“ ein. Den Startschuss gibt Schirmherr Bürgermeister Bernd Jansen mit den ersten Radlern um 10 Uhr vor dem Rathaus.

Bis 10.30 Uhr folgen fließend die anderen Teilnehmer. Startkarten können vor Ort oder im Vorverkauf bei den Schönheitsstübchen Monika, Parkhofstraße 29, und EP Lennartz, Parkhofstraße 103, erworben werden. Im Startpreis enthalten sind ein kühles Getränk und Obst am Zwischenstopp sowie ein Imbiss und ein Getränk am Hotel am Park, der zur Tradition gewordenen Endstation.

Gleichzeitig gilt die Teilnehmerkarte als Tombola-Los, bei der neben vielen Preisen aus den Geschäften der Mitglieder ein Fahrrad den Hauptpreis darstellt. Wie bereits aus den letzten Jahren bekannt gibt es auf dem Weg mehrere kleine Zwischenstopps an denen jeweils eine Frage beantwortet werden muss. An der Endstation landen dann nur Karten in der Losbox, auf denen alle Fragen beantwortet sind. Sinn und Zweck ist es, dass die aktiven Radler mit den Preisen belohnt werden.

Die Strecke bleibt bis zum 19. August geheim. Doch die Veranstalter versprechen viel Natur und attraktive Zwischenstopps.