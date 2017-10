Erkelenz.

„Wie gedruckt“. Das war der Titel der Ausstellung von Künstlerin Jannika Frangen, die am vergangenen Freitag in Erkelenz eröffnet wurde. Gebürtig stammt Frangen aus Bad Friedrichshall in der Nähe von Heilbronn, sie studierte nach ihrem Abitur an der Freien Kunstschule Stuttgart, bevor sie nach nur einem Jahr an der Kunstakademie Düsseldorf aufgenommen wurde.