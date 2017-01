Radfahrer kollidiert mit Auto

Hückelhoven. Ein Radfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall am Samstagmittag.

Gegen 11:35 Uhr war ein 77-Jähriger aus Hückelhoven mit seinem Auto auf der Jülicher Straße, aus Richtung Parkhofstraße kommend, in Richtung Doveren unterwegs. An der Kreuzung zur Hilfarther Straße beabsichtigte er nach rechts in die Hilfarther Straße einzubiegen.

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Hückelhoven war zur gleichen Zeit auf dem Radweg in Richtung Parkhofstraße unterwegs. Im der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und musste ins Krankenhaus transportiert werden.