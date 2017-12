Hückelhoven.

„Another one bites the Dust“, „A kind of Magic“ oder „We will rock you“. Mit diesen Songs begeisterten die Queen Kings das Publikum in der Hückelhovener Aula. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hückelhoven macht Kultur“ durften die Zuschauer eine Hommage an Freddie Mercury und seine legendäre Band Queen hautnah miterleben.