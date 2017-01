Prunksitzung im Festzelt: Kerkever Jecke proklamieren ihre Narrenherrscher

Heinsberg-Kirchhoven. Für die Kerkever Jekke ist es am Samstag, 4. Februar, um 19.11 Uhr so weit: Sie laden die närrische Bevölkerung zur Prunksitzung mit Prinzenproklamation im geschmückten und beheizten Festzelt am Freibad in Kirchhoven ein.

Auch in diesem Jahr hat Sitzungspräsident Johannes Geiser ein buntes und närrisches Programm mit vielen Stars zusammengestellt. Höhepunkt des Abends ist die Proklamation des Prinzenpaares Prinz Detlef I. und Prinzessin Anne. Beide sind bekennende Nordseefans, was sich im diesjährigen Sessionsmotto „Sons jond wir Hand in Hand am Nordseestrand. Doch jetzt trecke wir mit öch zusamme dur et Narrenland“ widerspiegelt.

Prinz Detlef, ein echter Kerkever Jong, ist seit 41 Jahren aktiv im Instrumentalverein Kirchhoven. Mittlerweile wohnt er in Aphoven und ist auch dort im Vereinsleben aktiv. Mit seiner Prinzessin Anne teilt er die Leidenschaft für den Karneval. Prinz Detlef tanzt im Männerballett Aphoven und Prinzessin Anne bei „Let´s Dance“ im Kirchhovener Frauenkarneval. Jetzt haben sich beide den Wunsch erfüllt, Prinzenpaar der Kerkever Jekke zu sein. Natürlich darf auch in diesem Jahr der aktuelle Sessionsschlager des Prinzenteams nicht fehlen.

In der Bütt werden bei der Prunksitzung Jörg Hammerschmidt, Schmitz-Backes und d´r Tulpen-Heini erwartet. Für tänzerische Darbietungen sorgen die Tanzmariechen Nele von der Ruhren, Elisa Laumen und Lorraine Krichel, die Kleine und Große Garde und die Showtanzgruppe der Kerkever Jekke.

Besonders freuen sich die Kerkever Jekke, zahlreiche befreundete Gastgesellschaften begrüßen zu dürfen. Das Stimmungsduo Martin und Michael wird musikalisch den Auftritt der Gastgesellschaften begleiten. Weitere musikalische Unterstützung erhalten die Kerkever Jekke durch den Instrumentalverein Kirchhoven als Sitzungskapelle und durch den Spielmannszug Grün-Weiß Kirchhoven, der den Einzug des Prinzenpaares musikalisch begleiten wird. Außerdem wird der SKV die Sitzung mit dem Besuch des Stadtprinzenpaares und Gefolge bereichern.