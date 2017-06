Prunkkirmes am Wochenende: Viel los in Wildenrath

Wegberg-Wildenrath. Die St.-Johann-Baptist-Schützenbruderschaft Wildenrath feiert ihre Prunkkirmes vom 23. bis 26. Juni. In diesem Jahr regieren König Jochen Graab und Prinz Pascal Hilgers die Wildenrather Schützenbruderschaft.

Gestartet wird die Kirmes am Freitag, 23. Juni, ab 18.30 Uhr mit dem Abholen von König und Prinz. Ab 20 Uhr wird die Gruppe UpLoad die Bühne übernehmen und das Festzelt zum Rocken bringen.

Am Samstag, 24. Juni, ist um 17 Uhr Antreten im Festzelt. Anschließend werden die Majestäten zum Festzug mit anschließendem Zapfenstreich am Spielplatz und zur Parade auf der Hochstraße abgeholt. Ab 20 Uhr ist Familienball. Zum Tanz speilt die Kapelle Exclusive auf. Diese wird auch am Sonntag und Montag zum Tanz einladen.

Der Sonntag, 25. Juni, beginnt bereits um 8.15 Uhr mit dem Antreten im Festzelt. Um 9 Uhr ist die Messe mit Prozession zur Johanneskapelle vorgesehen. Im Anschluss ist Frühschoppen im Festzelt. Am Spätnachmittag um 17 Uhr startet der Festzug durch den Ort mit großer Königsparade auf der Hochstraße, wobei die Schützen vom Trommlerkorps Wildenrath, Musikverein Saeffelen, Gastbruderschaften und Ehrengästen begleitet werden.

Am Abend findet ab 20.30 Uhr der Königsball mit Ehrung verdienter Mitglieder und Jubilare statt. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Am Montag, 26. Juni, steht um 10 Uhr eine Messe für die Schützenbruderschaft mit anschließender Gefallenenehrung am Mahnmal an. Die Krönung der Kirmes ist der Klompenball, dieser beginnt um 13 Uhr.