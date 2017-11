Heinsberg/Geilenkirchen.

Die junge Frau, die am 2. Juni 2013 am Lago Laprello in Heinsberg bei einem Tauchgang schwer verunglückte und am 2. September 2016 verstorben ist, starb wohl an den Unfallfolgen. Das Schöffengericht am Amtsgericht Geilenkirchen hörte an einem weiteren Verhandlungstag zur Aufklärung des Unfallgeschehens vier Zeugen.