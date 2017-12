Hückelhoven - Projekt für Drittklässler: Gut gekocht und viel gelernt

Hückelhoven. Natürlich waren die weißen Kochmützen, die sich die Kinder der dritten Klasse der Grundschule An der Burg am Ende des Projektes „Mehr bewegen – besser essen“ auf den Kopf stülpen durften, der Hit.

Aber sie hatten es sich im Laufe des Tages, an dessen Ende das gemeinsame Zubereiten einer ebenso gesunden wie leckeren warmen Mahlzeit – natürlich „Pasta“ mit Gemüsesauce, durch das gesamte Schulgebäude wehte danach übrigens eine strenge Knoblauchfahne – redlich verdient.

Denn an diesem Tag stand das Lernen der Zusammenhänge von „Ernährung“, „Bewegung“ und „Verantwortung“ beim täglichen Essen auf dem Stundenplan. Die Grundschulkinder sollten dabei ermuntert und befähigt werden, auf sich selbst und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten und Verantwortungsgefühl für sich und die Umwelt zu entwickeln.

Federführend bei dem Projekt, das auch noch an der Grundschule Im Weidengrund und der Michael-Ende-Grundschule in Ratheim wie auch in der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Ratheim stattfindet, ist die Edeka-Stiftung, als deren „Pate“ an den Hückelhovener Schulen Christian Gossens für die notwendigen Naturalien sorgte.

„Für uns ist das Projekt ,Mehr bewegen – besser essen‘ ein Türöffner für die Behandlung von entsprechenden Themenkomplexen im Unterricht“, sagt Dirk Gröbert. „Natürlich kann das Projekt auch intensive gedankliche Anstöße und praktische Erfahrungen für eine bewusste Lebensweise liefern“, glaubt der Leiter der Grundschule An der Burg.

Die Kinder jedenfalls fanden es klasse – und lecker war‘s auch. Und natürlich musste nach getaner Arbeit vor dem gemeinsamen Essen noch schnell ein Klassenfoto gemacht werden.