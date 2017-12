Info-Abend findet am 15. Januar statt

Der nächste Info-Abend für Menschen, die sich für das Ehrenamt des Seniorenbegleiters interessieren, findet am Montag, 15. Januar, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Hückelhoven an der Haagstraße 10 statt.

Der erste Kurs „Einführung in das Thema und Projekt“ ist für Donnerstag, 18. Januar, von 18 bis 20 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus an der Haagstraße terminiert.

Die Ausbildung zum Seniorenberater ist kostenfrei, die Ehrenamtler sind über die Evangelische Kirche unfallversichert.

Claudia Stollenwerk ist die Koordinatorin des Projektes. Sie ist donnerstags von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 02433/85927 zu erreichen. (E-Mail: seniorenbegleitung@arcor.de).

Auskunft über das Projekt sind auch bei Parrerin Ute Saß, Telefon 02433/8058095, sowie unter der E-Mail-Adresse ute.sass@ekir.de zu erhalten.