Programm für Gäste aus Breteuil

Hückelhoven. Tief in die Geschichte des Niederrheins führt im Mai 2017 die Begegnung der Partnerstädte Hückelhoven und Breteuil, wenn die „Freunde von Hückelhoven“ aus der französischen Normandie im Handelsstädtchen an der Rur zum Jahresbesuch erscheinen.

Der traditionelle Freitagsausflug (26. Mai) führt in den Archäologischen Park in Xanten, eine der größten Anlagen über die Geschichte des antiken römischen Reichs. Dies und das gesamte Programm für den Besuch, jährlich von Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag, jeweils im Wechsel in Breteuil und Hückelhoven, beschloss die jüngste Mitgliederversammlung des „Vereins der Freunde von Breteuil“ in der ehemaligen Bergbaustadt auf Vorschlag des Vereinsvorstands im Hotel am Park. Die beiden Vereine tragen die fast 30 Jahre alte Städtepartnerschaft der beiden Kommunen.

Mit Genugtuung nahmen die Mitglieder zur Kenntnis, dass die vor einigen Jahren begonnenen Jugendbegegnungen zum gleichen Zeitraum auch für 2017 ihren festen Platz im Programm haben werden. Interessant für die jungen Leute aus beiden Städten könnte das „Siegfried“-Spektakel in Xanten, ein Mittelalterfest zu Ehren Siegfrieds, des Helden der Nibelungensage, mit Märkten und Ritterspielen werden. Für sie gibt es am Samstag eine Tour zum Trampolin-Park „Superfly Ruhr“ in Duisburg. Alle Jugendlichen aus beiden Städten schlafen in der Sporthalle am Gymnasium.

Am Samstag gibt es dann für die Erwachsenen das Angebot, in einer Bus-Rundfahrt Teile des Stadtgebiets Hückelhoven kennen zu lernen, unter anderem das Einkaufszentrum, die Hilfarther katholische Kirche, Brachelen, Haus Hall in Ratheim und das Hilfarther Brauhaus mit Bierverkostung.

Mit dem Kunstverein Canthe wird eine Ausstellung vorbereitet, denn die Gäste aus Breteuil bringen Kunstwerke mit. Abschied für ein Jahr heißt es dann am Sonntag, 28. Mai, wenn die Franzosen in das gut 100 Kilometer westlich von Paris gelegene Breteuil sur Iton heimreisen.