Erkelenz.

Unter dem Titel „Altes und Neues“ stellen die Künstlerinnen Christa Hammermeister und Renate Scherra in der Galerie ProArte am Franziskanerplatz aus. Hammermeister zeigt ihre durchaus kritischen Bilder, während die Fotografin Scherra ihre in schwarzweiß gehaltenen Fotoarbeiten beisteuert. „Alt“ ist dabei vor allem die Freundschaft der beiden Frauen, die vor rund 50 Jahren in Düsseldorf begann.