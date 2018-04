Vernissage istam Freitag

Die Ausstellung in der Pro Arte-Galerie ist im Rahmen der Kunsttour am Samstag, 5. Mai, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 6. Mai von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Ausstellungstage sind die Sonntage 13., 20. und 21. Mai jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.