Erkelenz.

Die Premiere ist gelungen und zeigt, dass die Bierbörse das Potenzial zu einer „Traditionsveranstaltung“ im Erkelenzer Sinne hat. Das Einhalten der Tradition begann schon mit der verregneten Eröffnung am Freitag. Die gehört in Erkelenz einfach dazu und ist von so manchem Lambertusmarkt bestens bekannt. Manch einer erwartet es sogar.