Heinsberg-Porselen.

Die St.-Rochus-Schützenbruderschaft erlebte am späten Sonntagnachmittag Ungewöhnliches: Die erste Seniorenmannschaft des FC Randerath-Porselen rückte mit dem Traktor und Aufstiegswagen an. Am Tage hatte sich der FC den Aufstieg zur Kreisliga A gesichert.