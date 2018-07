Heinsberg-Karken.

Der Instrumentalverein Karken lud zu einer öffentlichen Probe in das Vereinshaus „Raum für Musik“ in der Haarener Straße ein. Nun ist es schon zur Tradition geworden, die letzte Probe vor der Sommerpause ins Freie zu verlegen, um mit gekühlten Getränken und Deftigem vom Grill allen Besuchern die Möglichkeit zu geben, einen kurzweiligen Abend in geselliger Runde zu erleben.