Erkelenz.

„Fantasy in der Galerie“: Friedhelm Kötter stellt seine Arbeiten in der Galerie des Kunstfördervereins Pro Arte am Franziskanerplatz aus. Die Besucher erwartete bei der Vernissage ein eher ungewöhnlicher Anblick. Denn Kötters Bilder wirken naiv und könnten Vorlagen für Street-Graffiti oder die Cover psychedelischer Schallplatten aus den 70er Jahren sein.