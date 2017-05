Heinsberg.

Beamte der Heinsberger Polizei haben am Mittwoch in Uniform und Zivil Fahrradfahrer in der Heinsberger Innenstadt kontrolliert. Hintergrund der Aktion war, dass es im Kreis Heinsberg zuletzt einen Anstieg von Unfällen mit Fahrradfahrern gab. Laut polizeilicher Unfallstatistik waren im Jahr 2015 kreisweit 212 Fahrradfahrer in Unfälle verwickelt, 2016 waren es 232. Das entspricht einem Anstieg von 9,4 Prozent.