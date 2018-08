Erkelenz - Polizei sucht Zeugen: Frau auf Parkplatz angefahren

Polizei sucht Zeugen: Frau auf Parkplatz angefahren Letzte Aktualisierung: 8. August 2018, 11:58 Uhr

Erkelenz. Eine 51-jährige Frau wurde am Montag, 6. August, auf dem Parkplatzgelände des Penny-Marktes an der Paul-Rüttchen-Straße in Erkelenz verletzt.