Polizei nimmt Straßenräuber in Hückelhoven fest Letzte Aktualisierung: 8. Juni 2017, 15:03 Uhr

Hückelhoven. Ein Mann ist in Hückelhoven ausgeraubt worden. Als der 65-jährige Hückelhovener am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr aus einem Supermarkt an der Straße Am Landabsatz kam, stellte er fest, dass sein Fahrrad, welches er zuvor vor dem Geschäft abgestellt hatte, gestohlen worden war.