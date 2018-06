Wassenberg - „Polen-Mobil“ erweitert Horizont an der Betty-Reis-Gesamtschule

Wassenberg. „Ich möchte auf jeden Fall im nächsten Jahr mit nach Polen“, meint Nele Vogel, Schülerin der Klasse 8.6, nach dem Besuch des „Polen-Mobils“ an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg. Mit ihr besuchten weitere ca. 40 Schüler die beiden Workshops, die von Carolina Ott und Katarzyna Celiska geleitet wurden.

Pia Reitmaier und Fynn Langerbeins (beide 8.5) stimmen ihrer Mitschülerin zu. „Ich habe mich aus reiner Neugier gemeldet, um mehr über Polen zu erfahren“, meint Pia, und Fynn ergänzt: „Die Doppelstunde war interessant und sehr abwechslungsreich. Wir haben ganz viel über Polen erfahren.“

Dr. Ludger Herrmann, der als Didaktischer Leiter der Schule das „Polen-Mobil“ nach Wassenberg eingeladen hat: „Als Europaschule liegt uns der Austausch mit internationalen Partnern sehr am Herzen. So haben wir seit dem Jahr 2011 wir mit dem Kopernikus-Gymnasium in aziska Górne eine polnische Partnerschule.“ Auch waren 13 Schüler aus dem neunten Jahrgang für eine Woche im polnischen Breslau und setzten den Kontakt mit den polnischen Nachbarn fort.

Thomas Friedrich, der als Sozialarbeiter der Schule die Veranstaltung begleitet und im letzten Jahr eine Schülergruppe in Polen betreut hat, weiß aus eigener Erfahrung. „Der Kontakt mit ausländischen Schülern ist sehr wertvoll und erweitert den Horizont von Heranwachsenden enorm.“

Seit Oktober 2015 besucht das „Polen-Mobil“, ein Projekt des Deutschen Polen-Instituts aus Darmstadt, Schulen in Deutschland und machte jetzt erstmals Station im Kreis Heinsberg. Ausgestattet mit vielen Materialien, soll es bei Schülern und Lehrern Interesse für das Land Polen wecken. Ausgebildete Ansprechpartner wie Carolina Ott und die Sprachanimateurin Katarzyna Celiska vermitteln landeskundliche, historische, kulturelle und politische Inhalte. Ganz nebenbei wird auf spielerische Art und Weise die polnische Sprache nähergebracht.

Die beiden verstanden es sehr gut, die Betty-Reis-Gesamtschüler anzusprechen und für ihr Heimatland zu begeistern. Nele Vogel: „Natürlich wusste ich, dass Lukas Podolski polnische Wurzeln hat und Robert Lewandowski Kapitän der polnischen Nationalmannschaft ist.“ Doch der Besuch des Workshops habe ihr gezeigt, dass Polen mit seinen schönen Städten, den vielen Sehenswürdigkeiten und seiner vielfältigen Kultur ein Land ist, das sie näher kennenlernen möchte.

Dr. Herrmann zieht ein positives Fazit: „Alle Reaktionen der Schüler haben gezeigt, dass unser Ziel, Werbung für den Schüleraustausch im nächsten Jahr zu machen, voll erreicht wurde. Hoffentlich können wir viele Plätze im Austauschprogramm anbieten.“