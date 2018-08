Wegberg - Pianist Wachowiak und Quartett spielen Latin, Rock, Blues und Jazz

Wegberg. Ein Jazzpianist kommt in die Wegberger Mühle: Adrian Wachowiak bestreitet mit seinem Quartett das nächste Jazzkonzert des Kulturring am Freitag, 21. September, 20 Uhr, in der Wegberger Mühle. Der gebürtige Gladbacher will sein Publikum mit temperamentvollem und energiegeladenem Spiel überzeugen, das vom klassischen Swing und Latin-Klassikern bis zu Groove- und Soul-Titeln reicht.

Wachowiak begann schon mit acht Jahren Klavier zu spielen. Am Conservatorium in Maastricht studierte er Jazzklavier und Komposition. Zurzeit ist er als festes Bandmitglied mit dem iranischen Musiker Shahin Najafi in Deutschland, England, der Schweiz und Schweden auf Tour. Dazu kommen Auftragsarbeiten für die Filmindustrie, Bandprojekte im Kölner und Aachener Raum sowie zahlreiche Verpflichtungen in der deutschen Jazzclubszene. Mittlerweile ist er auch als Sänger mit viel Soul im Einsatz und hat sich ein vielseitiges Repertoire erarbeitet.

Als zweiter Hauptakteur des Quartetts wurde er für den Kulturring der Kölner Tenorsaxofonist Max Schulze-Hennings verpflichtet, der schon sehr früh fester Bestandteil des international geschätzten Bundes-Jugend-Jazzorchesters Bujazzo unter Leitung von Peter Herbolzheimer war. Sein relaxtes Spiel und sein Sound erinnern stark an den Saxofonisten Ben Webster.

Titel von Ray Charles

Für die tiefen Töne am Bass sorgt der ebenfalls in Köln lebende Stefan Rey. Mitorganisator André Spajic, der speziell für diesen Abend die Formation zusammenstellte, bedient das Schlagzeug. Mit einem Cross-Over-Programm aus Latin, Rock, Blues und Jazz gestaltet das Quartett das Konzert mit Titeln unter anderem von Ray Charles und Carlos Santana.

Karten zum Preis von 13 Euro gibt es in der Buchhandlung Kirch, Hauptstraße, im Café Samocca, der Wegberger Mühle, im Reisebüro Scholz, Beecker Straße, und im Bürgerservice des Rathauses.