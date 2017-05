Pfingstkirmes vom 3. bis 6. Juni in Hückelhoven

Hückelhoven. Jung oder Alt, Wagemutige und Romantiker kommen vom 3. bis 6. Juni bei der Pfingstkirmes rund um Rathaus und Gymnasium auf ihre Kosten. Es gibt rund 80 Attraktionen.

Eine davon ist das sogenannte Geisterdorf. Das Gruselkabinett lehrt den Gästen auch durch innovative sensorisch gesteuerte Spezialeffekte das Fürchten, sodass sie lauthals kreischen und fast zur Salzsäule erstarren – oder sich vor Lachen biegen. Durch eine äußerst verschlungene Streckenführung und eine durchdachte Konstruktion bringt das Geisterdorf beindruckende 100 Meter Strecke unter.

Michael Hartmann aus Hagen präsentiert mit „1001 Nacht“ einen Blickfang, besticht dieser fliegende Teppich doch durch sein gigantisches Erscheinungsbild und seine aufwendige, orientalisch anmutende Dekoration mit animierten Figuren wie Kamel und Buddha sowie Wasser- und Nebeleffekten.

Fahrt aufnehmen, vor, zurück und immer höher schwingen, um schließlich 27 Meter über dem Erdboden stillzustehen, nach diesem Muster funktioniert das Hochfahrgeschäft. „1001 Nacht“ ist als eines der wenigen Hochfahrgeschäfte auch behindertenfreundlich.

Der Scheibenwischer „Disco Dance“ war bereits in den Vorjahren einer der Publikumsmagneten in Hückelhoven. 22 Leute finden in der ellipsenförmig rauf und runter pendelnden Gondel Platz – nebeneinander und durch Schulterbügel gesichert.

Als Spaßmaschine bekannt ist die von einem Hauch von Nostalgie umgebene Bayernwippe. Der in Reddelich bei Rostock beheimatete Hopser, Baujahr 1984, macht zum wiederholten Mal Halt in Hückelhoven. Noch ein Schmankerl für Nostalgiker ist die Raupenbahn, Baujahr 1930. Wenn sich über den 20 rot gepolsterten Wagen bei voller Fahrt die grüne Plane senkt, darf geknutscht werden, was das Zeug hält. Auch auf Loosens Autoscooter haben Flirten, Baggern und Händchen halten Tradition.

„Die fantastische Reise“ entführt Kinder in eine märchenhafte Erlebniswelt. Originelle Fahrzeuge und fantasievolle Malerei machen die erlebnisreiche Fahrt über Berg und Tal zu einem besonderen Abenteuer. Längst Kultstatus erreicht hat das Geschäft „Red box“ aus Moers. Dort muss mit Bällen auf Eimer geworfen werden. Wer es schafft, dass sein Ball im Eimer liegen bleibt, erhält die freie Auswahl.

Höhepunkt des Jahrmarktes ist ein Feuerwerk, das Pfingstmontag gegen 22 Uhr gezündet wird. Pfingstsamstag um 14 Uhr beginnt die Kirmes mit einer Happy Hour, die doppelten Spaß zum einfachen Preis verspricht. Auch Pfingstdienstag gibt es noch einmal Rabatte. Im Vorfeld werden so genannte Kirmestaler angeboten, die man bei allen Schaustellern einlösen kann. Für 20 Euro gibt es 25 Taler, Ersparnis also fünf Euro. Der Vorverkauf erfolgt am Freitag, 2. Juni, ab 10 Uhr an der „Süßen Stadt“ vor dem Stadtbüro.