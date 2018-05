„Spatzenmesse“ mit Chor, Solisten und Orchester

In Beeck erklingt am Pfingstmontag, 21. Mai, im Hochamt zur Pfingstkirmes die „Spatzenmesse“ von W.A. Mozart in der St.-Vincentius-Kirche. Beginn ist um 9 Uhr.

Der Kirchenchor Beeck wird unterstützt und ergänzt von der Chorgemeinschaft „Cäcilia“ aus Rath-Anhoven und den Sängerinnen und Sängern des Kirchenchors aus Dalheim. Die musikalische Gesamtleitung hat Helmut Misgaiski.

Als Solisten sind für die Aufführung am Pfingstmontag verpflichtet: Debrah Hays (Sopran), Annelie Bolz (Alt), Manfred Feldmann (Tenor) und Yasuyuki Toki (Bass).

Das Orchester besteht neben befreundeten Musikern auch aus Mitgliedern des „Collegium musicum“ Erkelenz und aus ehemaligen Mitgliedern der Niederheinischen Symphoniker. An der Stockmann-Orgel wird Karl Hütz zu hören sein.