Heinsberg-Oberbruch.

Ein großes Banner auf dem Turmgerüst der Kirche und Fahnen verkünden es: Die Pfarrei St. Aloysius in Oberbruch besteht seit 100 Jahren. Am Wochenende wird nun zwei Tage lang gefeiert: mit Pfarrfest, Familiengottesdienst und Konzert in der Kirche.