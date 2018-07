Kreis Heinsberg.

Während Heinsbergs Bürgermeister Wolfgang Dieder um 10 Uhr zur Pistole griff, genügte in Selfkant-Millen den anwesenden Radlern ein Klatschen in die bürgermeisterlichen Hände von Herbert Corsten als Startzeichen zum 27. Niederrheinischen Radwandertag. Ohrenschonender war es auf jeden Fall. Die rund 50 Pedalritter in Heinsberg zuckten kurz zusammen, doch dann traten sie beherzt in die Pedale.